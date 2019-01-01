Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası: Guilherme

Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen Guilherme’yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Son 5 haftada aldığı sonuçlarla yeniden zirveye ortak olan Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer çalışmalarına başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre Siyah Beyazlılar, formasıyla dikkatleri üzerine çeken Guilherme peşine düştü.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan, bu sezon ise şimdiden 4 gol, 6 asiste ulaşan Brezilyalı futbolcuyu ısrarla istediği öne sürüldü..

Kartal'ın planı hazır

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Yeni Malatyaspor'la sezon sonuna kadar anlaşması bulunan Guilherme’nin transferi başta imkansız gibi gözükse de Siyah-Beyazlı yönetim planını hazırladı.

28 yaşındaki oyuncu için araştırma yapan Beşiktaş, başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Benevento ile olan sözleşmesinde ‘6 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesinin olduğunu öğrendi.

Beşikta'ın, Benevento ile yapacağı görüşmelerde bu rakamı 3 milyon euro’ya düşürmeyi ve transferin gerçekleşmesi durumunda Malatyaspor’a da sözleşmesinin feshi için yüzde 25 pay vermeyi planladığı konuşuluyor.