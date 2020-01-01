Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası: Edwin Gyasi

Beşiktaş’ın CSKA Sofia ile sözleşmesi bitecek olan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

basınında Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası yer aldı.

Siyah Beyazlılar’ın Bulgaristan ekibi CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İddiaya göre 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile iki yıl için ön protokol imzaladı.

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Öte yandan CSKA Sofia ile sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Raul Albentosa da, Mundo Deportivo’ya yaptığı açıklamada ekonomik sorunlar nedeniyle bu yaz kulüpten 13 futbolcunun ayrılacağını ve bu isimlerin arasında Gyasi’nin de olduğunu söyledi.

doğumlu olan ve bu ülkede AZ Alkmaar, Twente, Heracles ve Roda gibi kulüplerin formalarını giyen Gyasi, bu ülke dışında ise Aalesund, FC Dallas ve CSKA Sofia’da top koşturdu.