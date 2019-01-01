Beşiktaş, Haziran ayında Niko Kovac'la görüşecek

Beşiktaş, Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac ile Haziran ayında görüşmek için sözleşti.

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direkör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, bugünlerde Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'la temasa geçti.

Hırvat teknik adam için yapılan nabız yoklamasında taraflar sezon sonu görüşmek için söz aldı. Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Kovac, siyah-beyazlılarla Haziran ayında görüşecek.

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Liverpool ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Alman devi, evinde alacağı sonuçla çeyrek finale yükselmek istiyor.

Niko Kovac'ın Bayern Münih'teki akıbetinin hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınacak sonuçlara göre şekillenmesi beklenyor.