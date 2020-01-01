Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı

​Son antrenmanını 19 Mart tarihinde gerçekleştiren ve koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara veren Beşiktaş saha çalışmalarına yeniden başlad

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan antrenmana Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz katıldı.



İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri yaparak ile başlayan lı futbolcular daha sonra açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



Siyah-beyazlılar, çalışmalarına 6 Mayıs'ta devam edecek.



Beşiktaş'ın saha çalışmalarına gruplar halinde devam edeceği ve başka bir oyuncu grubunun antrenmana çıkacağı öğrenildi.