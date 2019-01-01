Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralıyor

Sol kanada bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız oyuncusunu kiralamak için anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de ilk hafta karşısında beklemediği bir sonuç alan ve transferde gaza basan Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.

TRT Spor' dan Tuna Akdemir'in haberine göre siyah-beyazlılar, 'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralık olarak kadroya katılması için anlaşmaya vardı.

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Her iki kanatta da görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Kamerun asıllı Fransız oyuncu, 'da gösterdiği performansla 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Londra ekibinde çok fazla şans bulamayan N'Koudou, geçen sezon 'ya, ondan önceki sezon da 'ye kiralansa da, oralarda da forma şansı bulamamıştı.



