Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak, peki maç hangi kanalda, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezon üste üste aldığı kötü sonuçlara mahkum kalan Beşiktaş yeni sezonda kendine yeni bir sayfa açmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampı dönüşü oynayacağı üç maçın programını duyurmuştu. Bandırmaspor maçı geride kalırken Beşiktaş, 1. Lig’de mücadele edecek Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş, Avusturya dönüşü ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’nda 27 Temmuz cumartesi saat 20.00’da başlayacak. Mücadele TV8,5 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bandırmaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına odaklandı. 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, son hazırlık maçını İstanbul’da Sakaryaspor karşısında oynayacak. 3 Ağustos’ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde Sakaryaspor’u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00’da ağırlayacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor