Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezon üste üste aldığı kötü sonuçlara mahkum kalan Beşiktaş yeni sezonda kendine yeni bir sayfa açmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kampı dönüşü oynayacağı üç maçın programını duyurmuştu. Bandırmaspor maçı geride kalırken Beşiktaş, 1. Lig’de mücadele edecek Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda?
Beşiktaş, Avusturya dönüşü ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’nda 27 Temmuz cumartesi saat 20.00’da başlayacak. Mücadele TV8,5 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bandırmaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına odaklandı. 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, son hazırlık maçını İstanbul’da Sakaryaspor karşısında oynayacak. 3 Ağustos’ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde Sakaryaspor’u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00’da ağırlayacak.
Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:
30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor