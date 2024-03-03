Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor... Ligde üçüncülük yarışında olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk ediyor.

Beşiktaş kazanıp maç fazlasıyla üçüncü sıraya çıkmayı, Galatasaray ise galip gelip liderliği Fenerbahçe'den geri almayı amaçlıyor.

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Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kritik derbi maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.