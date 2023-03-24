Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray ne zaman saat kaçta karşılaşacak?

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş ile Okan Buruk takımlarına 3 puan kazandırmak için hazırlanacaklar.

TFF, Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatlerini iftar saatlerine göre düzenledi.

Peki Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman?

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde: "Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir. 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."