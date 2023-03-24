Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş ile Okan Buruk takımlarına 3 puan kazandırmak için hazırlanacaklar.
TFF, Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatlerini iftar saatlerine göre düzenledi.
Peki Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman?
Beşiktaş ile Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde: "Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir. 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."