Beşiktaş, Galatasaray derbisi için İstanbul'a yabancı hakem getiriyor

Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edeceği derbi için Türkiye'ye İsviçreli yabancı hakem getiriyor.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmasını istemişti

Derbiyi Yasin Kol yönetecek

Beşiktaş, İstanbul'a İsviçreli eski hakem getiriyor

NE OLDU? Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı yabancı hakem yönetmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yapmıştı. Ancak Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynayacağı derbiye orta hakem olarak Yasin Kol atandı.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte maçı izleyecek olan Meier'in karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçrelinin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Urs Meier, 22 Ocak 1959'da İsviçre'nin Aargau şehrinde doğmuş bir İsviçreli eski futbol hakemi ve şu anda futbol yorumcusu. 1989 ile 2004 yılları arasında profesyonel hakemlik yapan Meier, İsviçre Süper Ligi ve İsviçre Kupası gibi önemli liglerde görev aldı.

SIRADA NE VAR? Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.