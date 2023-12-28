Samet Aybaba, Beşiktaş'ın teknik direktör konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Vincent Aboubakar'ın kendileriyle konuşmadığını vurgulayan Aybaba, teknik direktör konusuna da değindi.

Aybaba, çok merak edilen Sergen Yalçın ile ilgili gelişmeleri de aktardı.

Ne söyledi?

Aybaba, Sergen Yalçın ve genel kadro durumu ile ilgişi şunları söyledi:

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"Sergen Yalçın doğal aday zaten. Görüşme yapmadık ama yaparız, orada hiç şey yok. Antrenör adayları var, başka adaylar var. Henüz başındayız. Kadro yapılanmasıyla ilgili nasıl yapacağız, nasıl değişime gideceğiz, hocaya vereceğiz.

"Şu an Beşiktaş takım kadrosunun sayısı 13. Afrika Uluslar Kupası'na gidecekler var. Öncekiler bilmiyor muydu acaba bunu? 1 tane vardı, 3 tane daha aldılar. Şu anda altyapı oyuncuları hariç 13 kişiyiz.

"Hoca gelecek, 13 kişiyle antrenmana çıkar mı, çıkmaz mı, ne düşünür... Bunları başkanımızla devamlı konuşuyoruz. Çok iyi hoca adayları var. Sergen de bunun içinde.

"Hocalar takım performansını izliyorlar. Onlar da düşünüyordur 'Acaba bu kadroyu nasıl çalıştırırız?' diye. Orada sıkıntılarımız var. Sergen'le görüşmediğimiz için anlaşamadık daha. Görüşürsek anlaşırız."

Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerli olarak iki değerimiz vardı, Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın. Rıza Hoca bizden önce geldi. Sergen Yalçın da içimizden biri.

"İçimizden çıkan kimseyi itibarsızlaştırmayalım. Kulübün kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz ve nasıl bir değişime gidilmesi gerektiğini istişare ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."