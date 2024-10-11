"Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu transferine çok yakındı"

Daha önce Beşiktaş'ta görev alan Serkan Reçber, siyah-beyazlıların bir dönem Ferdi Kadıoğlu transferine çok yakınlaştığını itiraf etti.

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Futbolcuyu daha önce Beşiktaş da istemiş

Peki transferi neden gerçekleşmedi?

NE OLDU? Daha önce Beşiktaş'ta Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü olarak görev alan Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, siyah-beyazlılardaki döneminde Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediğini açıkladı. Serkan Reçber bu transferlerin neden gerçekleşmediğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

NE SÖYLENDİ? HT Spor'a konuşan Serkan Reçber şunları söyledi: "Beşiktaşlı dostlarım iyi dinlesin. Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu, çok istedim. Yönetime söyledim, isimler bende kalsın. 'Çok istiyorum' dedim. 'Hoca düşünmüyor. Hoca, genç oyuncuya sıcak bakmıyor. Hocanın hedefi şampiyonluk.' dediler."

"Ne dedim biliyor musunuz? 'Ben, Beşiktaş'ın geleceğine transfer yaparken 5 maç sonra kaybedip görevde olmayacak. Ya da sezon sonu görevi bırakacak bir teknik adam üzerinden plan yapmam. İster oynatsın ister oynatmasın. Ferdi Kadıoğlu, özellikle Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın geleceği. Bırakın ben, bu yatırımı yapayım' dedim. 'Olmaz' dediler. 'Orkun Kökçü'den daha iyisini bulduk' dediler."

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"Muhayyer Oktay çıktı. Ferdi Kadıoğlu transferine çok yaklaşmıştık. Tamamen strateji ve planlama hatasıydı. Yanlış bir organizasyon yaptık ve transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe aldı. Hem çok iyi sezonlar geçirdi hem de çok iyi para kazandı."