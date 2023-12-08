Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Yeni yönetimle beyaz bir sayfa açan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 15. hafta mücadelesinde 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribünündeki yerini alabilecek.