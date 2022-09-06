Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 14. haftaya dek olan programı açıklamasıyla beraber kritik maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 6-14. haftanın maç programlarını açıklamasının ardıdnan tarihi büyük bir merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı gün de netleşti.

Ligde geride kalan beş haftayı 13 puanla ilk sırada yer alan Beşiktaş'ın, Jorge Jesus yönetiminde çok sayıda önemli transfere imza atan Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

İki takımın bu karşılaşma öncesindeki fikstürü ise şu şekilde:

Beşiktaş

Beşiktaş-Başakşehir

İstanbulspor-Beşiktaş

Fenerbahçe