Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının öne çıkan 5 detayı

Doğa Başak Öztürk|
Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük WeghorstAA
Beşiktaş vs Fatih KaragümrükBeşiktaşFatih KaragümrükSüper LigW. Weghorst

Beşiktaş, Süper Lig'in 3.haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 4-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Roiser kaydetti.

Andrea Pirlo'nun öğrencileriyse karşılaşmada 53. dakikada Diagne'nin golüyle 1 sayı buldu.

Beşiktaş, karşılaşma sonucunda puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük'ün ise şu an puanı bulunmuyor.

Editörün Seçtikleri

İlkler

  • Siyah Beyazlı formasıyla ilk golünü atan Jackson Muleka, Süper Lig kariyerindeki 13 golün beşini kafayla kaydetti.
  • Valentin Rosier, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem asist yaptı.
  • Fatih Karagümrük'lü oyuncu Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a ilk kez deplasmanda gol attı.
  • Wout Weghorst Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.

Karşılaşmanın gerçekleri

  • OPTA'nın verilerine göre Weghorst, 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında da gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. Weghorst'un şu an için 1 golü 2 asisti bulunuyor
    • Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük WeghorstAA
  • Geçtiğimiz hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Salih Uçan, bu hafta da ilk asistini Fatih Karagümrük'e karşı yaptı.
  • Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki maçta da 3+ gol atan Beşiktaş, Ismael yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı Fatih Karagümrük'le oynadı. Maçta 8 isabetli şut çekildi.
  • Yeni sezonda oynadığı 3 maçta 8 gol atan Beşiktaş, ilk üç haftada daha yüksek bir sayıya en son 2016/17 sezonunda ulaşmıştı.