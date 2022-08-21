Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 4-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Roiser kaydetti.
Andrea Pirlo'nun öğrencileriyse karşılaşmada 53. dakikada Diagne'nin golüyle 1 sayı buldu.
Beşiktaş, karşılaşma sonucunda puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük'ün ise şu an puanı bulunmuyor.
Editörün Seçtikleri
İlkler
- Siyah Beyazlı formasıyla ilk golünü atan Jackson Muleka, Süper Lig kariyerindeki 13 golün beşini kafayla kaydetti.
- Valentin Rosier, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem asist yaptı.
- Fatih Karagümrük'lü oyuncu Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a ilk kez deplasmanda gol attı.
- Wout Weghorst Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.
Karşılaşmanın gerçekleri
- OPTA'nın verilerine göre Weghorst, 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında da gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. Weghorst'un şu an için 1 golü 2 asisti bulunuyor
- Geçtiğimiz hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Salih Uçan, bu hafta da ilk asistini Fatih Karagümrük'e karşı yaptı.
- Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki maçta da 3+ gol atan Beşiktaş, Ismael yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı Fatih Karagümrük'le oynadı. Maçta 8 isabetli şut çekildi.
- Yeni sezonda oynadığı 3 maçta 8 gol atan Beşiktaş, ilk üç haftada daha yüksek bir sayıya en son 2016/17 sezonunda ulaşmıştı.
1 - Geçen hafta Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü Alanyaspor'a atan Salih Uçan, bu hafta da siyah-beyazlı formayla ilk asistini Fatih Karagümrük karşısında yaptı. Şef. pic.twitter.com/9ihUkqeicd— OptaCan (@OptaCan) August 21, 2022
1 - Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında 3+ gol atan Beşiktaş, aynı zamanda Fransız teknik adam yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı Fatih Karagümrük karşısında oynadı (8). Etkileyici. pic.twitter.com/oFXgUuqZMf— OptaCan (@OptaCan) August 21, 2022
8 - Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçında 8 gol atan @Besiktas, ilk üç haftalar itibarıyla daha yüksek bir sayıya en son 2016/17 sezonunda ulaştı (9). Pençe. pic.twitter.com/jm6FgmsCb0— OptaCan (@OptaCan) August 21, 2022