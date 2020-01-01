Beşiktaş, Fabrice N'Sakala transferini açıkladı

Siyah beyazlı ekip, 30 yaşındaki sol bekle sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, 'dan ayrılan sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu üçüncü sırada noktalayan ve 'un cezasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi bileti alan Beşiktaş, transferdeki ilk hamlesini N'Sakala ile yaptı.

Siyah beyazlı ekip, 2017 yılından bu yana forma giydiği Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

N'Sakala, dört sezonluk Alanyaspor kariyerinde toplam 116 Süper Lig maçına çıktı ve 9 asist yaptı.