Beşiktaş eski kalecisi Fabri'yi geri istiyor

Beşiktaş'ta sergilediği performansla teknik ekibi ve yönetimi memnun etmeyen Loris Karius gözden düştü.

Siyah beyazlı takımla çıktığı maçlarda kendisinden beklenen performansın üstüne çıkamayan Loris Karius'un yedeğe çekilmesi kararı alındı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Loris Karius ile rekabet edebilecek bir file bekçisi arayışına şimdiden girerken, ilk hedef eski kalecileri Fabri oldu.

Sezon başında Premier Lig ekibi Fulham'a giden ve üçüncü kaleci konumuna düşen Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Siyah beyazlı forma altında bu sezon 24 resmi maça çıkan Karius, kalesinde 33 gol gördü.