Beşiktaş en uzun derbi serisini yakaladı

Siyah beyazlılar, 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadığı maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasına rağmen olumlu bir istatistiğe imza attı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-0 öne geçti ama liderliğini koruyamadı. Sarı lacivertliler ikinci yarıda bulduğu 3 golle skoru dengeye getirdi ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuca rağmen, Beşiktaş adına olumlu bir istatistik göze çarptı:

Opta verilerine göre, Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabsonspor karşısında çıktığı son 11 iç saha maçında da mağlup olmadı.

Bu skorlar beraber, siyah beyazlılar, bu üç rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etmiş oldu.