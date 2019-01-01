Beşiktaş en uzun derbi serisini yakaladı
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-0 öne geçti ama liderliğini koruyamadı. Sarı lacivertliler ikinci yarıda bulduğu 3 golle skoru dengeye getirdi ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuca rağmen, Beşiktaş adına olumlu bir istatistik göze çarptı:
Opta verilerine göre, Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabsonspor karşısında çıktığı son 11 iç saha maçında da mağlup olmadı.
Bu skorlar beraber, siyah beyazlılar, bu üç rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etmiş oldu.
11 - Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a iç sahada 11 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (6G 5B), bu üç rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etti (11 maç, Şubat 1997 - Nisan 2000 arası). Buruk.— OptaCan (@OptaCan) 25 Şubat 2019