Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini duyurdu! 2023/24 sezonunun ilk transferini yaptı

Beşiktaş, 2023/24 sezonunun ilk transferini Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Beşiktaş ilk transferini Somaspor'dan gerçekleştirdi

2027'ye kadar sözleşme imzalandı

Beşiktaş hücumunun yeni ismi 20 yaşındaki oyuncu oldu

NE OLDU? Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Somaspor'dan Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 34 maçta süre alan Emrecan Bulut, 16 gol ve 1 asist kaydetti.