Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini duyurdu! 2023/24 sezonunun ilk transferini yaptı

İdil Erin Tetik
Emrecan Bulut BesiktasTwitter/Besiktas
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Beşiktaş, 2023/24 sezonunun ilk transferini Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

  • Beşiktaş ilk transferini Somaspor'dan gerçekleştirdi
  • 2027'ye kadar sözleşme imzalandı
  • Beşiktaş hücumunun yeni ismi 20 yaşındaki oyuncu oldu

NE OLDU? Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Somaspor'dan Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 34 maçta süre alan Emrecan Bulut, 16 gol ve 1 asist kaydetti.