Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini duyurdu! 2023/24 sezonunun ilk transferini yaptı

- Beşiktaş ilk transferini Somaspor'dan gerçekleştirdi
- 2027'ye kadar sözleşme imzalandı
- Beşiktaş hücumunun yeni ismi 20 yaşındaki oyuncu oldu
NE OLDU? Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Somaspor'dan Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 34 maçta süre alan Emrecan Bulut, 16 gol ve 1 asist kaydetti.