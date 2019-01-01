Beşiktaş Emre Kılınç transferini bitiriyor

Transferin gözdesi olan Sivassporlu Emre Kılınç'ı Beşiktaş devre arasında kadrosuna katmak için çaba harcıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışı bu sezon da devam ettiren Emre Kılınç transferin gözdesi haline geldi. Yetenekli oyuncuya en yakın ilgiyi Beşiktaş gösteriyor.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, sezon sonunda 'la sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç'ın transferini Beşiktaş devre arasında bitirmek istiyor.

Geçen sezondan bu yana siyah beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon euro istenmesi gelişine engel olmuştu.

Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın.

Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor. Emre, çok sayıda talibi olmasına rağmen siyah-beyazlılara prensipte 'Evet' derken iş artık kulüplerin bonserviste anlaşmasına kaldı...