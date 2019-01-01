Beşiktaş Elyounoussi'yi 500 bin euro'ya kiralayacak

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol kanat transferi için listesinde yer alan Mohamed Elyounoussi, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Beşiktaş, sol kanat adayı olarak son olarak İngiltere Premier Lig ekibi ’da forma giyen Mohamed Elyounoussi için görüşmelerde bulunmuş ancak 1.5 milyon euro’luk kiralama bedeli talebiyle karşılaşmıştı. Siyah beyazlılar yaptığı pazarlıklar sonucunda bu fiyatı düşürmeyi başardı.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah beyazlılar, Southampton’ın 25 yaşındaki yıldızı Mohamed Elyounoussi transferinde teklifi 500 bin euro'ya kadar indirdi.

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Kulüp adına görüşmeleri yürüten futbol direktörü Ali Naibi’nin, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la görüşüp Mohamed Elyounoussi’yi Beşiktaş’a getirmesi bekleniyor.

Norveçli futbolcu, ve 'dan gelen teklifleri reddedip, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına 'Come to Beşiktaş' yorumunu yapan bir Beşiktaş taraftarına siyah beyazlı emojiyle cevap vererek heyecan yarattı.