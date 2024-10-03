Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

2024-25 sezonunda Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Ancak Kara Kartal'ın tek alanı lig değil. Siyah-beyazlılar, bir yandan da Avrupa macerasına devam ediyor.

Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesine Eintracht Frankfurt'a karşı çıkacak.

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Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

İskoç hakem John Beaton'u yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.