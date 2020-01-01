Beşiktaş, Edwin Gyasi'yi kadrosuna katmak üzere
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile anlaşmaya varmak üzere olduğu iddiası ortaya atıldı.
BeIN Sports' un haberine göre, siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcuyla masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya geldi. Haberde Beşiktaş'ın 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı belirtildi.
Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2+1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanması bekleniyor.
Gyasi son olarak CSKA Sofya formasını giyiyordu.