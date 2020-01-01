Beşiktaş, Edwin Gyasi'yi kadrosuna katmak üzere

Beşiktaş'ın Ganalı kanat oyuncusuyla el sıkışmaya çok yaklaştığı iddia edildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile anlaşmaya varmak üzere olduğu iddiası ortaya atıldı.

BeIN Sports' un haberine göre, siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcuyla masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya geldi. Haberde Beşiktaş'ın 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı belirtildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2+1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanması bekleniyor.

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Gyasi son olarak CSKA Sofya formasını giyiyordu.