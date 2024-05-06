Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan İstanbul devi, Arjantinli Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, yeni dönemde şampiyonluk getirecek bir kadro oluşturmak için temaslarını hızlandırdı. Bir yandan sportif direktör ve teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak için çabalayan Beşiktaş Yönetimi, stoper transferi için de şimdiden kolları sıvadı.

Hermoso gündemde

Savunma hattında bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş, bu konuda düğmeye bastı. Beşiktaş’ta Atletico Madrid’in dünyaca ünlü savunma oyuncusu Mario Hermoso’nun ismi gündeme geldi.

Kartal, Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul’a davet etti. İspanyol medyası da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hermoso’nun Atletico Madrid’den ayrılacağını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, Atletico’dan yıllık 4 milyon Euro maaş kazanıyor.

Haberin devamı aşağıda

Di Maria sürprizi

Öte yandan Fanatik'in haberine göre Kartal, kanat transferinde de dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Arjantinli yıldız Di Maria’yı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş’ın kısa süre içinde yıldız futbolcu ile resmi temaslara başlayacağı aktarıldı. Angel Di Maria’nın Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Portekiz ekibi, Arjantinli yıldıza henüz yeni sözleşme teklifi yapmadı. Benfica’da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.