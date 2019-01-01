Beşiktaş derbilerde gülüyor

Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ın son yıllarda derbilerde aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle moral depoladı.

Siyah beyazlıların son yıllarda hem derbilerde hem de Vodafone Park'ta aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

OptaCan'ın verisine göre Beşiktaş, 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig derbilerinde en fazla galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Siyah beyazlı ekip bu süreçte 12 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 43 puan toplarken rakip fileleri 40 kez havalandırmayı başardı.

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1 - 2015/16 sezonundan bu yana Süper Lig derbilerinde en fazla galibiyet alan (12), gol atan (40) ve puan toplayan (43) takım @Besiktas. 🦅. pic.twitter.com/SK6SwoxhOG — OptaCan (@OptaCan) October 27, 2019

Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2019-20 sezonunun ilk dokuz haftasında on bir gol atarken bunların sekizini Vodafone Park'ta kaydetti. Siyah beyazlıların iç sahada gösterdiği başarılı performans bu sezonla sınırlı değil.

OptaCan'ın paylaştığı bilgiye göre Süper Lig'de oynadığı son 33 iç saha maçında da gol atan Beşiktaş tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Beşiktaş bu süreçte toplam 80 gol atarken maç başına ise 2.4 gol ortalaması yakalamış oldu.

33 - Süper Lig'de oynadığı son 33 iç saha maçında da gol atan Beşiktaş (toplam 80, maç başına 2.4), tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Doludizgin. pic.twitter.com/LshEarHuab — OptaCan (@OptaCan) October 27, 2019

Süper Lig'de gelecek hafta 'a konuk olacak olan Beşiktaş, bir sonraki derbi maçına ise 16. haftada deplasmanında çıkacak.