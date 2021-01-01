Beşiktaş, Denizlispor'u mağlup etti ve Galatasaray ile puanını eşitledi

Beşiktaş, evinde Denizlispor'u mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile puanını eşitledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş , evinde Yukatel Denizlispor 'u 3-0 mağlup etti.

Maç boyunca rakibe oyununu kabul ettiren siyah-beyazlılar, 3 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor ise Dolmabahçe'den puan çıkaramadı. Konuk ekip, ilk yarıdaki birkaç kontratak haricinde rakip kalede çok fazla etkili olamadı.

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının gollerini kimler attı?

Siyah-beyazlılar, 22. dakikada Cyle Larin'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaydetti gol ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 38'de Vincent Aboubakar ile farkı ikiye çıkardı. İkinci golden 1 dakika sonra ise sahneye Adem Ljajic çıktı ve yıldız oyuncu takımını 3-0 öne geçirdi.

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının kırılma anı

Karşılaşmanın kırılma anı, Adem Ljajic 'in kaydettiğii 3. gol. Eğer Yukatel Denizlispor maçı bir süre daha 2-0 götürebilseydi, belki skoru 2-1'e getirip puan umudunu maçın sonuna kadar taşıyabilirdi. Fakat Ljajic, 3. golü kaydederek konuk ekibin umutlarını tüketti.

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının oyuncusu

Siyah-beyazlıların bu sezon gol yükünü taşıyan Vincent Aboubakar, bu karşılaşmada da 1 gol 1 asistle oynayarak galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu, Denizlispor filelerini havalandırarak ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının istatistiği: 3

Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 3 gol bıraktı.

Beşiktaş ve Yıkatel Denizlispor Süper Lig'de kaç puanda?

Evinde Yukatel Denizlispor'u yenerek 3 puana uzanan Beşiktaş, puanını 54'e yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında hafta içi fikstüründe Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Hafta içi ligi bay geçecek olan Yukatel Denizlispor da önümüzdeki hafta sonu Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.