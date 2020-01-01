Beşiktaş

Beşiktaş, Davide Santon’u bitiriyor

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Davide Santon Roma Barcelona ICC 2018 07312018
AFP
Siyah Beyazlılar’ın Roma forması giyen sağ bek Davide Santon’un transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Roma sağ beki Davide Santon’un yeni adresi büyük ihtimalle İstanbul olacak.

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Roma’nın 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği, Beşiktaş’ın da transferde önemli mesafe aldığı kaydedildi.

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    Roma’nın 2018 yazında Inter’den yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Santon, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev aldı.

     

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