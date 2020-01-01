Beşiktaş, Davide Santon’u bitiriyor
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AFP
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Roma sağ beki Davide Santon’un yeni adresi büyük ihtimalle İstanbul olacak.
Roma’nın 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği, Beşiktaş’ın da transferde önemli mesafe aldığı kaydedildi.
Roma’nın 2018 yazında Inter’den yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Santon, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev aldı.