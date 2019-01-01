Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı
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AA
Beşiktaş, Cyle Larin ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada Kanadalı golcünün Zulte Waregem'e kiralandığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-20 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2 milyon 500 bin euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."
Larin, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını ligde ve Avrupa kupalarında 26 maçta terletirken 7 gol attı, 2 asist yaptı.