Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen Cyle Larin, Belçika takımı Zulte Waregem'e kiralandı.

Beşiktaş, Cyle Larin ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada Kanadalı golcünün Zulte Waregem'e kiralandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-20 sezon sonuna kadar takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2 milyon 500 bin euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

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Larin, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını ligde ve Avrupa kupalarında 26 maçta terletirken 7 gol attı, 2 asist yaptı.