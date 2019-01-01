Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı
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AA
Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin, TRT Spor' da yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Zulte Waregem, Kanadalı futbolcuyu satın almak isterse 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Geçen sezon siyah-beyazlı formayla toplam 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetmişti.
Beşiktaş, Larin'i Ocak 2018'de MLS takımlarından Orlando City'den 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.