Beşiktaş cephesinden Abdullah Avcı açıklaması!

Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile büyük ihtimalle 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Medipol ile yolları ayrılant Teknik Direktör Abdullah Avcı ile süren temaslara dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ahmet Ürkmezgil bugün debeyimli teknik adamla bir araya geldiklerini belirtirken, "Görüşmelerimiz olumlu seyrediyor ancak atılmış bir imza yok. Kesinleşmiş bir durum da yok. O noktaya gelince kulübümüz açıklama yapacak. Kendi hocamızın mukavelesi bu akşam bitiyor. Dolayısıyla birkaç gün içinde olay netlik kazanır." dedi.

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Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile sözleşme detaylarının konuşulmadığını anlatırken, şöyle devam etti: "Bu detayları birakaç gün içinde konuşacağız. Aşılamayacak meseleler değil. Kendi yönetim süremiz üç yıl olduğu için Abdullah Avcı ile büyük ihtimalle üç yıllık sözleşme imzalayacağız."

Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile teknik ekip hakkında da konuşacaklarını anlatırken, bu konuları da çözüme kavuşturacaklarına inandıklarını kaydetti.