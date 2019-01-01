Beşiktaş Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor

Beşiktaş yaşadığı golcü sıkıntısını daha önce reddedildiği Cenk Tosun'a bir kez daha teklif götürerek çözmeyi planlıyor.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası transferde önceliğini forvet bölgesine veren Beşiktaş rotasını yeniden tanıdık bir isme çevirdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah beyazlılar, daha önce temas kurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun için şansını bir kez daha deneme kararı aldı.

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Premier Lig'de oynanan ilk müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna girmeyen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında da benzer bir rolü üstlenmesi bekleniyor. Beşiktaş ise bu durumu avantaj olarak kullanıp 28 yaşındaki golcüye 1 yıllık kiralama teklif etmeyi planlıyor.

kulübünün Cenk’i kiralamaya sıcak baktığı öğrenilirken, transferde kilit nokta başarılı golcünün ikna edilmesi. Bu nedenle transferi tamamlamak için Başkan Fikret Orman'ın bizzat devreye gireceği öğrenildi.