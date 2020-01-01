Beşiktaş çalışmalara başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara veren siyah beyazlı ekip bugün saha çalışmalarına yeniden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan antrenmana Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz katıldı.

İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri yaparak ile başlayan Beşiktaşlı futbolcular daha sonra açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın devam edecek.

Daha fazla takım

Saha çalışmalarına gruplar halinde devam edecek olan Beşiktaş'ta yarın başka bir oyuncu grubu antrenmana çıkacak.