Beşiktaş, Burak Yılmaz için geri sayıma geçti

Beşiktaş yönetimi, Burak Yılmaz transferini bitirmek için oyuncuyla ve menajeriyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

Beşiktaş, 2006-2008 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz'ı yeniden renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; yıldız futbolcuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan siyah beyazlı yönetim, aradaki pürüzleri gidererek transferi resmiyete dökmek istiyor.

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Taraflar arasındaki anlaşmazlık ise maddi konular. Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpteki birikmiş 2 milyon euro civarındaki alacaklarını ve Trabzon’da aldığı yıllık 3 milyon 550 bin euro'nun garanti edilmesini istedi.

Tıkanma noktasına gelen görüşmelerde iki taraf da bazı konularda geri adım attı. Burak, yıllık ücretini 3 milyon euro civarına çekerken, Beşiktaş da futbolcunun serbest kalabilmesi için Trabzonspor’un tecrübeli futbolcuya olan 2 milyon euro’luk borçlarının dörtte üçlük kısmını ödemeyi kabul etti.

"Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum"

Siyah beyazlı formayı yeniden giymek için gün sayan Burak'ın, “Beşiktaş benim yuvam. Belki de son durağım. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” dediği iddia edildi.