Burak Yılmaz

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor

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Beşiktaş yönetimi, Lecce'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz'ı kaybetmemek için harekete geçti.

İtalyan ekibi Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürerken Beşiktaş yönetimi yıldız golcüsünü kaybetmemek için çözümü buldu.

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Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre  Burak Yılmaz'ı kaybetmek istemeyen Beşiktaş yönetimi, tecrübeli golcü için gelecek teklifleri reddetme kararı aldı.

Yönetimin, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla alkış toplayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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33 yaşındaki golcü futbolcunun takımda kalmak için gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasını istediği iddia ediliyordu. 

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Burak, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 15 karşılaşmada görev alırken sezonu 11 gol ve 1 asistle tamamladı. 

 

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