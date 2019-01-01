Beşiktaş, Botafogo'dan Joao Paulo'nun peşinde

Beşiktaş'ın Botafogo'nun 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Paulo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde orta sahaya transfer yapmayı düşünen Beşiktaş için 'dan bir iddia geldi.

Esporte Interativo' da yer alan habere göre; Brezilya'da sezonun sona ermesinin ardından Botafogo'da forma giyen Joao Paulo'ya yurt dışından transfer tekliflerinin geldiği, bunlardan birinin de Beşiktaş'a ait olduğu duyuruldu.

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'ten Seattle Sounders ve Atlanta United tarafından da takip edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın diğer takımlara göre daha önce davrandığı iddia edildi.

Paulo'nun menajeri Manica ise Beşiktaş'ın transfer teklifiyle ilgili olarak; "Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor. Resmi teklifin gelmesini bekliyoruz. Rakamları konuştuk. 'den Joao Paulo'yu izlemeye geldiler ancak henüz resmi bir teklif yok" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon 40 resmi mücadelede forma giyen Joao Paulo, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.