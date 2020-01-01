Transfer

Beşiktaş, Boldrin ve Martic için temasta

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Fernando Boldrin Celebration Rizespor v Sivasspor 08252019
AA
Siyah beyazlı ekibin, Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Boldrin ve son olarak CS U Craiova'da oynayan Ivan Martic ile ilgilendiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Fernando Boldrin'i kadrosuna katmak istiyor.

Sport.ro'nun haberine göre siyah beyazlılar, daha önce Romanya'da Concordia, Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş'te forma giyen tecrübeli oyuncu için Rizespor ile temas kurdu.

Boldrin geçtiğimiz sezon 30 lig maçında forma giyip 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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    Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre ise son olarak Rumen ekip CS U Craiova'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Ivan Martic de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

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