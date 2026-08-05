Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sessizliğini bozarak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi hakkında ilk kez konuştu ve kulübünün Mısır Milli Takımı'nın kaptanını transfer etme yarışını kaybettiği ya da rekabet baskısı altında bu yarıştan çekildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Adalı, aralarında Türk televizyon kanalı A Spor'un internet sitesinin de bulunduğu çeşitli Türk medya kuruluşlarının aktardığı açıklamalarında, Beşiktaş'ın Salah'ı transfer etmeyi baştan beri istemediğini belirterek şunları söyledi: "Muhammed Salah transferini istemiyorduk ve bunun herkes için net olması gerekiyor. Onunla anlaşmadık, ama bu transferi kaybettiğimiz ya da onu kadromuza katamadığımız için değil; bu sözler doğru değil."

Beşiktaş Başkanı, takımın teknik direktörü Onder'in daha önceki açıklamalarının yanlış yorumlandığını da belirterek şöyle konuştu: "Teknik direktör bu konuyu, 'şu an için' derken net ve saygılı bir şekilde açıkladı, ancak sözleri yanlış anlaşıldı. O sırada müzakerelerden çekildiğimizi basitçe açıklayabilirdik, ama olay sanki biz anlaşmanın bir tarafıymışız da ardından başka bir kulüp gelip oyuncuyu kapmış gibi gösterildi; bu doğru değil ve beni rahatsız ediyor."

Adalı, kulübün başkanlığını üstlendiğinden bu yana Beşiktaş'ın herhangi bir oyuncuyu başka bir kulübe kaptırmadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Sorumluluğu üstlendiğimden bu yana, kadromuza katmak istediğimiz hiçbir oyuncuyu kimse elimizden alamadı. Ayrıca Trabzonspor ile ilişkilerimiz iyi ve iki kulüp arasında bu tür bir şey yaşanamaz."

Ayrıca Beşiktaş'ın transfer piyasasındaki hamlelerinin belirlenen plana göre ilerlediğini de ekleyerek şunları söyledi: "Transferlerimiz planladığımız gibi ilerliyor ve önümüzdeki haftadan itibaren bize yeni oyuncular katılacak. Sonuçta işleri belirleyecek olan sahada olup bitenlerdir; transfer gürültüsü ise yalnızca birkaç gün sürer."

Beşiktaş Başkanı, Belçikalı Leandro Trossard'ın durumuna da değinerek lisansıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını vurguladı ve şöyle dedi: "Trossard'ın lisansı konusunda hiçbir sorun yok, mesele dün gece halledildi ve İngiltere'den belgelerin gelmesini bekliyoruz. İlk maça hazır olmayacak, ama ikinci maçta oynamasını umuyoruz."

Trossard'ın tanıtım töreninde taraftarların Muhammed Salah adını haykırması sırasındaki yüz ifadeleri nedeniyle çıkan tartışmalara da değinen Adalı şöyle konuştu: "Herkes yüzümdeki ifadelerden bahsetti, ama açıkçası ben o anda taraftarların ne haykırdığını duymadım."

Adalı açıklamalarını, Salah transferinin Beşiktaş'ın planları arasında yer almadığını vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Yüz ifadelerime dayanılarak, sanki transferi kaybetmişiz gibi çok şey söylendi, ama onun transferi planlarımız arasında değildi. Oyuncunun menajeri daha önce alışık olmadığımız şeyler yaptı ve bence sonunda her şey gerektiği gibi yürüdü. Zamanla resim netleşecek ve bu transferin neden gerçekleşmediğini herkes anlayacak."

Ayrıca oku: Mısır Ligi kurası: Al Ahly ile Zamalek arasında erken zirve mücadelesi

Ayrıca oku: "Borçlarımı ödemekten daha önemli": Salah, Trabzon taraftarlarını çılgına çevirdi