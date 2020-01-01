Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbol takımının maçını izlediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya Tesisleri'nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Dirseğinde kırık meydana gelen Ahmet Nur Çebi'nin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."