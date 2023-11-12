Beşiktaş başkan adayları kim? Serdal Adalı adaylığını resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpte seçimler yaklaşırken Serdal Adalı adaylığını açıkladı, peki Beşiktaş başkan adayları kimler?

Beşiktaş seçimleri yaklaşıyor

Serdal Adalı adaylığını açıkladı

Başkanlığa aday olan ikinci isim

NE OLDU? Siyah-beyazlılarda yönetim değişikliği öncesi başkanlık koltuğu için bir aday daha çıktı. Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİM? Serdal Adalı, Hasan Arat'ın ardından Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyan ikinci isim oldu.

NE SÖYLENDİ? Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında şunları dile getirdi: "Büyük Beşiktaş ailesi, Beşiktaşımızın bugün tarihinde hiçbir döneminde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün o eşsiz tespiti, adeta Beşiktaşımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanların bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır."

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"Beşiktaş Başkanlığı'na adayım. Birinci hedefimiz sürdürülebilir bir başarı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. En kısa zamanda hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız."

BÜYÜK RESİM: Yıldırım Demirören döneminde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev alan Adalı, 2013 ve 2019 yılında yapılan seçimlerde aday olmuş ancak kazanamamıştı.

SIRADA NE VAR? Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.