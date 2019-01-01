Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür bildirisi

Siyah beyazlı kulüp, Abdullah Avcı transferinde gösterdiği iyi niyetten ötürü Başakşehir kulübüne teşekkür eden bir bildiri yayınladı.

Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına gönderen Beşiktaş, teknik direktörülük görevine Medipol 'de başarılı sonuçlar alan Abdullah Avcı'yı getirdi.

Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yayınladığı bildiride İstanbul ekibine teşekkür etti.

Bildirinin tamamı aşşağıdaki gibi oluştu:

"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park’ın inşaat aşamasında stadyumlarını Futbol Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Başakşehir Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz.



Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz.



Beşiktaş JK"

Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulüp ile 3 yıllığına anlaştı.