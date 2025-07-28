Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un ayrılığını resmen açıkladı

Beşiktaş gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ta kadro yapılanması sürerken, takımdan bir ayrılık haberi daha geldi. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’un Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova’ya transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Zaynutdinov, Beşiktaş’a 2023 yazında CSKA Moskova’dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 27 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Ancak gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Kazak oyuncu, siyah-beyazlı forma altında sadece bir sezon kalabildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hem kadroda hem de oyun planında önemli değişiklikler yaşanırken, Zaynutdinov’un vedası da bu dönüşüm sürecinin bir parçası oldu.