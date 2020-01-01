Beşiktaş Avrupa'da 223. randevusuna çıkıyor

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK karşısına çıkacak olan Beşiktaş 222 maçta 84 galibiyet, 92 mağlubiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

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3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA 'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.

Yunan takımlarıyla oynadığı maçlar

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi'nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı.

2016-2017'de Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Ön elemelerden 3 kez gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı.

1996-1997 sezonunda Maribor ile eşleşen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek gruplarda mücadele hakkı elde etti.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda bir kez daha aynı başarıyı gösterdi. 2. ön elemede Levski Sofya'yı 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, 3. ön elemede 'yı 3-0 ve 3-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

2007-2008'de ise 2. ön elemede Sheriff ile oynadığı maçları 1-0 ve 3-0 kazanarak 3. ön eleme turuna yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Zürih'i evinde 2-0 yenerek bir kez daha gruplara yükseldi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi adıyla ilk kez oynanan organizasyonda 1992-1993'te Göteborg ile elemelerde karşılaştı. Rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 2-1 kazansa da gruplara kalamadı.

Siyah-beyazlı takım, 1995-1996'da ise ön elemede Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazansa da elendi.

Beşiktaş, 1999-2000'de Hapoel Haifa ile evinde 1-1 kalırken, İsrail'deki mücadeleden de 0-0 berabere ayrılarak grup mücadelesinden uzak kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2014-2015 sezonunda bir kez daha ön eleme maçlarına çıkan Beşiktaş, 3. ön elemede 'a 2-1 ve 3-1 üstünlük kurarak play-off turunda 'in rakibi oldu. Rakibiyle İstanbul'da 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, İngiltere'deki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gruplara kalamadı.

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En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin PAOK maçı için UEFA bildirdiği listede yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens takımları adına dörder gol atarken, Cyle Larin iki, Adem Ljajic ve Enzo Roco ikişer, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.