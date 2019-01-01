Beşiktaş Atiba'ya kavuşuyor

Sakatlığı geçen deneyimli orta saha takımla beraber çalışmalara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

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Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas, tendonundan sakatlığı bulunan Erdem Seçgin, milli takımlarda bulunan Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı.

Sakatlığı bulunan Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaparken, Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalara başladı.

Kanadalı orta saha, 10 Kasım'da oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 galip tamamladığı karşılaşmasından bu yana formasına hasretti.