Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com.tr'de..

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak. Teknik direktörlük koltuğuna Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'i getiren siyah-beyazlı takım, Norveçli teknik adam ile ilk maçında bu akşam boy gösterecek. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İspanyol kulübü Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Haberin devamı aşağıda Peki Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Gelecek maç Europa League BJK ATH Maç önizlemesi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Avusturyalı hakem Weinberger'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Beşiktaş-Athletic Bilbao 22 Ocak Çarşamba 18.30 TRT 1 ve tabii Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Silva, Muçi, Immobile Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Berenguer, Ruiz, Gomez, Prados, Inaki Williams, Nico Williams