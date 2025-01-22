Besiktas v Eyupspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport
Can Özer

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Athletic BilbaoBeşiktaşAthletic BilbaoEuropa League

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com.tr'de..

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'i getiren siyah-beyazlı takım, Norveçli teknik adam ile ilk maçında bu akşam boy gösterecek.

Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İspanyol kulübü Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Haberin devamı aşağıda

Peki Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Gelecek maç

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Avusturyalı hakem Weinberger'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Beşiktaş-Athletic Bilbao22 Ocak Çarşamba18.30TRT 1 ve tabii

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Silva, Muçi, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Berenguer, Ruiz, Gomez, Prados, Inaki Williams, Nico Williams

Reklam