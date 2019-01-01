Beşiktaş artık net ücret üzerinden anlaşacak
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AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik açıdan iyileşmeye gitmek amacıyla politikasını uygulamaya sokuyor.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlı yönetim gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak. Mukavelelerde maç başı, puana ve galibiyete bonus uygulamaları kaldırılacak.
Aynı zamanda maliyeti yüksek yıldız futbolcular yerine gelecek vadeden genç isimleri kadrosuna katmaya çalışacak.
Yönetim, sezon başında 49 milyon euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon euro'da sabitlemeyi planlıyor.