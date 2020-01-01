Beşiktaş, Arda Turan transferini yalanladı

Siyah beyazlılar, Başakşehir ile yollarını ayıran ve adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Arda Turan için resmi açıklama geldi.

Siyah beyazlılar, resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla ile yollarını ayıran Arda Turan hakkında basında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir" ifadeleri kullanıldı.