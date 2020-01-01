Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Lider Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz 'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almadı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Alanya’ya gidecek.