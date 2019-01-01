Beşiktaş, Ajdin Hasic'i İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic'i İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Beşiktaş yönetimi, devre arasında yarım kalan transfer operasyonunu tamamladı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Ocak ayında hukuki nedenler dolayısıyla kadroya katamadığı Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic'i İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlı idareciler Ekim'in 7'sinde 18 yaşına girecek ve sözleşme hakkı doğacak olan genç oyuncuyu ailesiyle birlikte bir otele yerleştirdi.

Çalışmalarını bireysel olarak yaptığı idmanlarla sürdüren Hasic, 18 yaşına girmesiyle birlikte profesyonel sözleşmeye imza atacak.

doğumlu oyuncu, sağ kanatta ve forvette oynayabiliyor. Hasic bu sezon Dinamo Zagreb'in rezerv takımında 6 maçta 1 gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncuyu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ederken, daha önce , , , ve Leipzig gibi kulüplerin ilgilendiği iddia edilmişti.