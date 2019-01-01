Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla görüşmelere başlıyor

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör adaylarının başında yer alan Abdullah Avcı'yla masaya oturuyor.

Şenol Güneş'in 1 Haziran itibarıyla A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle bu tarihe kadar yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk hamlesini yapıyor.

Sabah' ın haberine göre Başkan Fikret Orman, Medipol 'le üst üste ikinci kez şampiyonluğun eşiğinden dönen Abdullah Avcı ile bugün pazarlık masasına oturacak. Tecrübeli çalıştırıcı ile yapılacak ilk görüşmede, talepleri öğrenilecek. Ardından da resmi teklif iletilecek.

Haberde güçlü bir taraftar topluluğu ve camiayla ligde şampiyonluğu elde edebileceğini düşünen Avcı'nın da bu yeni meydan okumaya oldukça istekli olduğu belirtildi. İki tarafın görüşmelerinden çıkacak sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik patronu en geç gelecek hafta resmen açıklanacak.

Avcı'nın takımın başına geçmesi yüksek ihtimal görülürken Aytemiz 'la başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ikinci aday konumunda bulunuyor.