Beşiktaş'a veda eden Ghezzal'dan Sergen Yalçın itirafı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal, Sergen Yalçın'la ilgili bir anısını paylaşırken transfer itirafında bulundu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal, Fransa, Almanya ve İspanya'dan teklifler aldığını belirterek, "Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımdaki günlerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde: "Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum. Sonuna kadar savaşırsak kazanırız' sözü hala aklımda. O dönemde yaşadığımız arkadaşlığı ve kazandığımız şampiyonluğu unutamam."

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"Ben gol atmaktan çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Kısaca aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin."

"Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil."

"Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak."