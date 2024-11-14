Beşiktaş'a veda edecek oyuncular belli oldu! Van Bronckhorst biletlerini kesti

Beşiktaş ara transfer döneminde yeni futbolcuları takıma katmadan önce yolları ayıracağı iki ismi belirledi.

Van Bronckhorst biletlerini kesti

Beşiktaş'tan hangi futbolcular ayrılacak?

Ara transfer döneminde yeni takviyeler yapılacak

NE OLDU? Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, ara transfer döneminde hücum hattına takviyeler yapmayı planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Şimdiden transfer için arayışa başlayan siyah-beyazlılarda 2 ayrılığın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Fanatik'in haberine göre, Chamberlain ve Onana ile yolları ayıracak.

Chamberlain, Beşiktaş kariyerinde 30 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Onana ise Beşiktaş formasıyla toplam 16 maçta boy gösterdi. Kamerunlu futbolcu bu karşıaşmalarda 1 asist yaptı.

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DAHA FAZLASI: Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un geleceğiyle ilgili konuşan Hasan Arat şunları söyledi: "Takıma ve Giovanni van Bronckhorst'a inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin. Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil"